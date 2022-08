Agenten helpen peuter van haar politieangst af: 'Nu kan ze weer slapen'

"Als je niet luistert, dan komt de politie je halen." Het is een trucje dat nog weleens wil helpen bij jonge kinderen. Maar wat nou als het betreffende kind vervolgens doodsbang wordt voor oom agent? Het overkwam een peuter uit Breda. Dus schoten geruststellende agenten te hulp.

"We kregen een bijzonder verzoek van een vader", schrijft de politie Markdal-Breda op Instagram. "Zijn 3-jarige dochter vond de politie eng. Toen het kind iets deed wat niet mocht, had haar moeder namelijk het geluid van pol­itiesirenes afgespeeld. De vraag was of wij konden hel­pen om er een positi­eve draai aan te gev­en. Uiteraard wilden wij graag helpen!"