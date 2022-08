Goed nieuws voor pechvogel Joep (5): zijn gestolen fietsje is terecht

Het was een pechdag om u tegen te zeggen voor de 5-jarige Joep uit Hoeven. Zondag brak hij tijdens een stoeipartijtje op het springkussen zijn bovenarm en elleboog. Later op de dag bleek ook nog eens dat zijn fietsje gestolen was. Máár er is goed nieuws: de tweewieler is terecht.

Sven de Laet Geschreven door

"Ik kreeg vanochtend vroeg een berichtje op Facebook", vertelt vader Berry. "Iemand van de plantsoendienst van de gemeente had de fiets tijdens zijn ochtendronde zien staan. Gewoon voor een boom." Al snel viel het kwartje bij de medewerker. "Hij had het verhaal gelezen bij Omroep Brabant. Dus hij pakte het artikel er nog even bij om de foto te vergelijken."

"Joep sprong een gat in de lucht."

En ja hoor: het ging om hetzelfde knaloranje exemplaar. "Joep sprong een gat in de lucht. Die is hartstikke gelukkig dat zijn fiets weer op de plek is waar hij hoort. Daarmee komt er nu toch een positieve draai aan die pechmiddag op het bierfestival in Hoeven van afgelopen weekend. "Al hebben we de afgelopen dagen ook heel veel warme berichten gehad met beterschapswensen."

Afgelopen zondag was het lachen Joep even vergaan (foto: privé).

Het leverde Berry haast een nieuwe dagtaak op. "Ik had de hele provincie door kunnen rijden voor mensen die een nieuw fietsje aanboden." Iemand wilde zelfs een crowdfunding starten. "Hartstikke lief, maar diezelfde dag stond er op jullie website een bericht over kinderarmoede. Dan brengt het je soms wel even in verlegenheid." Uiteindelijk bedankten ze vriendelijk voor alle helpende handen. Op één aanbod na dan. "De organisatie van het bierfestival heeft honderd euro bijgelegd voor een nieuwe fiets. Na het goede bericht van vanochtend heb ik meteen laten weten dat ik het terug zou brengen, maar dat wilden ze niet. Ze zeiden: 'Joep heeft zoveel ellende gehad, ga er maar iets leuks van doen'."

"Hij kan uitkijken naar een ritje op zijn eigen fiets."