Toon Gerbrands als dj bij Omroep Brabant: over voetbal, muziek en emotie

Een oud-directeur van PSV die dj wordt op Omroep Brabant radio. Ooit schreef Toon Gerbrands in zijn boek ‘Mijn Stijl’ dat hij zichzelf tweemaal per jaar uitdaagt om uit zijn comfortzone te komen. Dat doet hij dan door een ander beroep uit te oefenen. En hoog op de lijst staat: diskjockey zijn.

Samen met Omroep Brabant-dj Koen Wijn nam Gerbrands twee uur radio op over de relatie tussen voetbal, muziek en emotie.

Waar komen supportersliedjes vandaan? Wat wordt er gedraaid in de kleedkamer? Waarom is ‘t Dondert en 't Bliksemt van Guus Meeuwis belangrijk voor een Brabantse titel? Waarom is Simply The Best van Tina Turner het lijflied van PSV? Allemaal vragen waar Gerbrands het antwoord op heeft.

Gerbrands vertelt ook zijn levensverhaal aan de hand van muziek: bijbaantjes, persoonlijke drama's en vele hoogtepunten komen voorbij. “Tot in de puntjes voorbereid”, merkte programmaker Koen Wijn. “Ik mocht mee presenteren, maar heb echt gefascineerd geluisterd naar de verhalen van Toon. Op sommige momenten kreeg ik zelfs het gevoel dat in de kleedkamer zat of dat ik op het kampioensfeest van AZ was.”

De uitzending van Toon Gerbrands is vrijdagnacht tussen 0.00 en 2.00 uur te horen, maar jij kunt hem ook alvast hier beluisteren.