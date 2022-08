Tropische hitte: deze maatregelen nemen evenementen dit weekend

Extra water, een uurtje eerder beginnen, meer schaduw. De organisatoren van diverse activiteiten en festivals halen alles uit de kast om te zorgen dat we dit weekend niet oververhit raken. Een overzicht.

Zon hoort bij reggae zoals sneeuw bij kerst hoort. Toch heeft de organisatie van het eendaagse Reggae Sundance Festival in Eindhoven maatregelen genomen vanwege de tropische omstandigheden. Het wordt zaterdag naar verwachting 32 graden.

"Het wordt een echte SUNdance. Om jullie niet te laten uitdrogen in de zon, en jezelf af te koelen, hebben wij extra waterpunten (45) bij de toiletten aangelegd", meldt de organisatie op Facebook.

Bij de bar kun je kleine flesjes water kopen. De dop krijgen de bezoekers mee zodat ze hun flesje kunnen bijvullen en dicht kunnen doen. "Ook mag je drinkzakken meenemen om deze te vullen of één ongeopend flesje water per persoon zodat je deze na gebruik ook weer kunt afvullen." Bezoekers mogen ook een parasol meenemen.

Tourversie La Vuelta

De profs komen pas in het weekend van 21 augustus in Nederland in actie, maar wielerliefhebbers kunnen dit weekend in Breda en omstreken al een deel van de route van La Vuelta rijden. Er zijn meerdere afstanden, variërend van 35 tot 165 kilometer. De starttijden zijn vanwege de hitte een uur vervroegd. De fietsers van de lange afstanden vertrekken al vroeg in de ochtend. Alle fietsers zijn uiterlijk om 10.00 uur onderweg.

"Verder proberen wij zoveel mogelijk waterpunten op de route te krijgen", meldt de organisatie op haar site. Ze adviseert de deelnemers twee gevulde bidons mee te nemen.

Lakedance

Echte afkoeling kunnen de bezoekers van Lakedance bij Aquabest in Best natuurlijk in het water vinden. Toch zijn vanwege de warmte extra maatregelen genomen. Zonnebrand vergeten? "Op het terrein staat leuke dames op je volledig sun proof te maken", zegt de organisatie. Ook zijn er extra schaduwplekken gemaakt.

Kermis

Op kermis Park Hilaria in Eindhoven worden vooralsnog geen extra maatregelen genomen. "Op het terrein is geen zonnebrand aanwezig. Dus smeer jezelf thuis in met een hoge beschermingsfactor", zegt de organisatie. Ook waarschuwt ze mensen hun kleding aan te passen en het hoofd koel te houden door de schaduw tijdig op te zoeken.

