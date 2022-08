Zwaargewonden bij ernstig auto-ongeluk in Tilburg, ravage is enorm

Bij een ernstig auto-ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vrijdagochtend twee mensen zwaargewond geraakt. Het ongeluk gebeurde vrijdagochtend rond zes uur, ter hoogte van de Oude Lind.

De bestuurder zou met de auto een boom en meerdere lantaarnpalen hebben geraakt. Hoe dit kon gebeuren, wordt onderzocht. Volgens een 112-correspondent lijkt het erop dat er geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken was.

Traumaheli

De ravage is enorm. "Van de auto, een Audi, is niets over", vertelt de 112-correspondent. "Die is in diverse stukken gebroken. Stoelen van de auto liggen op de weg, evenals koplampen en velgen."

De twee mensen die in de auto zaten, zijn allebei met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie kwam onder meer een traumaheli naar de Ringbaan Noord. De trauma-arts ging met de gewonden mee naar het ziekenhuis.

Weg afgezet

De weg is afgezet van de Quirijnstoklaan tot het Textielplein. Volgens de 112-correspondent gaat de afhandeling van dit ongeluk nog uren duren.