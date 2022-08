NS zoekt reizigers om contactloos inchecken met bankpas te testen

Om het reizen voor passagiers makkelijker te maken, gaat de NS het contactloos inchecken met een betaalpas testen. Komende week werft de spoorwegmaatschappij onder meer op het station in Den Bosch reizigers die het nieuwe systeem willen proberen tijdens een proefperiode die 29 augustus begint.

Nu heb je als reiziger nog een OV-chipkaart nodig. Het is de bedoeling dat iedereen op termijn kan inchecken met een pinpas of creditcard, maar ook met een digitale betaalpas op een mobiele telefoon of smartwatch. Daarbij is geen pincode nodig, net zoals bij het betalen van kleine bedragen in een winkel of horecazaak.

Eerste klas in plaats van tweede klas

In 2019 heeft de NS op de route tussen Leiden en Den Haag al kleinschalig getest met OVpay, zoals het nieuwe systeem gaat heten. Nu zoekt de spoorwegmaatschappij een grotere groep mensen die door heel het land kunnen reizen.

Het polsen van mensen op het station in Den Bosch gebeurt dus vanaf komende week. Maar met ingang van deze vrijdag worden worden klanten al via de mail benaderd om mee te doen. Als dank voor hun deelname mogen de reizigers dan in de eerste klas reizen voor de prijs van een tweedeklaskaartje.

Zomer niet gehaald

Vorige week maakte de beheerder van OVpay bekend dat de invoering van het systeem zeker een halfjaar vertraging heeft opgelopen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat iedereen deze zomer al met een betaalpas zou kunnen inchecken, maar dat werd niet gehaald.

Het is de bedoeling dat het systeem niet alleen in treinen, maar in heel het openbaar vervoer wordt gebruikt. Op de stations zijn alle incheckpalen voorzien van nieuwe kaartlezers en afbeeldingen van OV-chipkaarten en het logo van contactloos betalen.