Ballonvaarder Daan zoekt 12 vrouwen voor romantische avond in de lucht

De 51-jarige Daan van Loosbroek uit Tilburg zoekt al maanden naar een lieve en leuke vrouw. Maar wel eentje die snapt hoe het is om als piloot en ondernemer een druk leven te leiden. Het televisieprogramma Boer zoekt Vrouw bracht hem op een idee. "Ik nodig 12 vrouwen uit om in september of oktober gratis mee te varen in mijn heteluchtballon."

Op letterlijk hoog niveau hoopt Daan daar zijn ware liefde te vinden. Het liefst een vrouw uit Brabant, want die zijn volgens hem 'supergezellig'. Daan is een echte babbelkous en zit niet graag stil. Als mede-eigenaar van Sky Ballonvaarten in Tilburg is er altijd wel werk te doen. Op de grond of in de lucht.

"Ik leid een avontuurlijk bestaan. Vaak laat thuis of zelfs dagen onderweg. Het is een bestaan als een soort entertainer, dus als partner moet je daar goed tegen kunnen. Of de vrouw moet een zelfde soort leven leiden", vertelt Daan.