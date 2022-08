Man (74) uit Reusel verdronken in Lage Mierde: 'Noodlottig ongeval'

Een 74-jarige man uit Reusel is donderdagavond verdronken in een ven aan de Buitendijk in Lage Mierde. Zijn lichaam werd in het water gevonden na een zoektocht door politie en duikers van de brandweer. De politie gaat uit van een 'noodlottig ongeval'.

De zoektocht naar de man was kort na zes uur begonnen toen een voorbijganger aan de kant van het water kleding en schoenen had gevonden. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen om de zoektocht vanuit de lucht te ondersteunen.