PSV wil nog enkele nieuwe spelers en dat Cody Gakpo blijft

De wedstrijd tegen AS Monaco was een avond om niet snel te vergeten. Toch moet de focus alweer snel op de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. In aanloop naar het duel in Deventer besprak Ruud van Nistelrooij het herstel van zijn spelers, de transferperikelen rondom Cody Gakpo en de kansen op de transfermarkt.

Net als een week geleden is iedereen ongeschonden uit de strijd gekomen uit de wedstrijd tegen AS Monaco. Maar Ruud van Nistelrooij benadrukt opnieuw dat je niet kunt spreken van 'fris'. Toch was er voor PSV een extra rustdag omdat er niet gereisd hoefde te worden. Een voordeel volgens de trainer. “We hebben niet te maken met blessures. We gaan na de laatste training weer kijken wie er fris is. Iedereen is beschikbaar. Het helpt ook dat we een extra dag voorbereiding hadden op de wedstrijd van morgen. Maar natuurlijk zit er wel 120 minuten in de benen.”

"Er speelt op dit moment niks rondom Gakpo"

De wedstrijd tegen AS Monaco gaat als PSV daadwerkelijk de Champions League bereikt de geschiedenisboeken in. De oud-spits genoot vrijdagmiddag nog even na. “De ontlading was groot en deze wedstrijd moet ons een boost geven richting de komende weken.” Na de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles wacht een tweeluik tegen Rangers FC. Tegen AS Monaco haalde Cody Gakpo niet zijn niveau. Volgens diverse geruchten zijn er transferperikelen rondom de aanvaller. Maar volgens Van Nistelrooij is de Eindhovenaar gewoon gefocust op PSV. “Hij is met zijn vak bezig. Hij wil elke dag beter worden, ook bij PSV. Ik probeer te voorkomen dat hij minder geconcentreerd is. Dat lukt goed. Ik heb er vertrouwen in dat hij bij ons zich nog kan doorontwikkelen.” Over vermeende interesse van Manchester United is de trainer duidelijk. “Er speelt op dit moment niks rondom Gakpo. Hij is gefocust op PSV.”

"Laten we hopen dat we ons zo snel mogelijk kunnen versterken"

Tot 1 september kunnen clubs zich nog versterken met nieuwe spelers en blijft het dus spannend of de aanvaller in Eindhoven blijft. Aan de andere kant heeft de club zelf ook nog enkele weken om zich te versterken. Iets wat Van Nistelrooij graag ziet gebeuren. “We willen nog graag spelers toevoegen en niemand kwijtraken. Tot het WK wordt het een heel druk schema. Dan is de breedte van je selectie heel belangrijk. Laten we hopen dat we ons zo snel mogelijk kunnen versterken.”