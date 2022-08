Door extreme droogte staat zelfgebouwde waterkrachtcentrale al weken stil

De zelfgebouwde waterkrachtcentrale Dommelstroom van vader Jan en zoon Bram Taks uit Sint-Michielgestel staat al weken stil door droogte. Met hun centrale wekken ze stroom op uit het stromend water in de Dommel. Omdat er geen regen valt, wordt er geen water aangevoerd en levert de centrale geen stroom voor 170 huishoudens.

Aan de rand van Sint-Michielsgestel draait al vijf jaar een enorme waterkrachtcentrale. Maar de meterslange schroef die normaal flink ronddraait door het stromende water staat nu stil. Door een tekort aan regenwater in de Dommel kan amper stroom worden opgewekt. Daar baalt Hans Kitslaar, bestuurslid techniek van de coöperatie, van.

“Onze centrale draait alleen als er regenwater in de Dommel terechtkomt. Het regent al weken niet meer, dus de centrale ligt nu bijna altijd stil”, zegt hij. “De eerste drie maanden van dit jaar waren prima, maar daarna is het fout gegaan. Heel af en toe draait de schroef wel door rioolwater, maar dat is bijna niks.”

De afgelopen jaren hadden vader en zoon ook last van droogte, maar zo erg als nu is het nog nooit geweest. “De droogte dit jaar is echt extreem. Daar balen wij van, maar het weer hebben wij niet in de hand”, zegt Kitselaar. “Andere manieren om het water te laten stromen, zijn er helaas niet.” De stroom die de waterkrachtcentrale normaal gesproken opwekt is genoeg voor zo’n 170 huishoudens in Sint-Michielsgestel. Nu zijn dat er slechts tien. Toch zitten de huishoudens niet zonder stroom, omdat de Dommelstroom ook zonnepanelen gebruikt. “Omdat het niet de eerste zomer is dat het niet zo goed ging met de waterkrachtcentrale, besloten we met zonnepanelen extra stroom op te wekken”, legt het bestuurslid uit. “Op de sporthal in Sint-Michielsgestel liggen genoeg panelen om een kwart extra stroom op te wekken. Zo kunnen we het tekort aanvullen.”

Hoewel de waterkrachtcentrale nu niet veel stroom levert, hoeven de 500 coöperatieleden niet te klagen over de opbrengsten. “De energieprijzen zijn natuurlijk flink omhoog gegaan. Daar zijn wij blij mee, want daardoor krijgen wij nu meer per kilowatt stroom die wij opwekken. Hoewel we vorig jaar een goede regenachtige zomer hadden, verdienen we nu evenveel tijdens deze droge zomer.” Maar geld verdienen met de waterkrachtcentrale is nooit het hoofddoel van Jan en Bram Taks geweest. “Zij wilden laten zien dat er meer mogelijkheden zijn om groene stroom op te wekken. De bewustwording is het belangrijkst. Dat het groene stroom en geld oplevert is mooi meegenomen.”