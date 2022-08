Brandweer rukt massaal uit voor heidebrand in Schijf

Aan de Achtmaalsebaan en Zeepestraat in Schijf bij Roosendaal staat een flink stuk heide in brand. De brandweer is met meerdere bluswagens uitgerukt. Bij de brand komt veel rook vrij.

De Veiligheidsregio kan nog niet zeggen hoeveel vierkante meter heide in brand staat. Vanwege de droogte en om voldoende bluswater te hebben zijn er meer eenheden opgeroepen. Windvlagen zorgen volgens de Veiligheidsregio ervoor dat de heidebrand moeilijk onder controle is te krijgen. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision

Foto: Werner Buijsen

Foto: Werner Buijsen

Foto: Tom van der Put/SQ Vision