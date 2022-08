Heidebrand onder controle, drie voetbalvelden aan bos en heide is verloren

De heidebrand in Schijf (bij Roosendaal) is onder controle, zo laat de Veiligheidsregio Midden-West Brabant weten. Een oppervlakte van 1,6 hectare aan bos en heide is bij de brand verloren gegaan. Dat is te vergelijken met drie voetbalvelden. Het nablussen duurt nog tot ver in de avond, er bestaat een kans dat het vuur ondergronds nog oplaait.

De brand ontstond rond het middaguur in de buurt van de Zeepestraat in Schijf. Meer dan honderd brandweerlieden zijn nog op de Rucphense Heide aan de slag. Ook zijn andere hulpdiensten ter plekke. Uit voorzorg is een medische post ingericht. Dat komt omdat het werk voor brandweerlieden bij deze temperatuur erg zwaar is.

Bij de brand komt veel rook vrij. Met een NL-Alert worden mensen in de omgeving gewaarschuwd om uit de rook te blijven en niet de bossen in te gaan.

Speciaal watertransport

Vanwege de droogte en om voldoende bluswater te hebben werden er meer eenheden opgeroepen. Door windvlagen was het vuur slecht onder controle te krijgen. Aangezien het een buitengebied is waar geen brandkranen staan, moest de brandweer proberen op een andere manier aan water te komen. Met speciaal watertransport wordt dat aangevoerd van oppervlaktewater in de buurt, aldus de zegsvrouw.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is. De brandweer blijft ook de komende dagen alert omdat het vuur ondergronds weer op kan laaien.

'Niet roken, geen afval weggooien'

De Veiligheidsregio waarschuwt voor droogte in de bossen. "Er is extra veel kans op bosbranden. Kijk uit met vuur in de natuur, niet roken, geen afval weggooien, de auto niet parkeren in het hoge gras en onmiddellijk 112 bellen mocht je vuur of rook spotten."