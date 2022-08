Bizarre ontknoping: Mathieu Hermans stond op na valpartij en won in Vuelta

Mathieu Hermans (59) won in totaal negen etappes in de Ronde van Spanje, waarvan zes in één Vuelta. De oud-renner uit Dongen wordt dan ook niet voor niets de Spaanse Brabander genoemd. Zijn mooiste overwinning was die in 1988 in de rit van Valencia naar Albacete. De sprinter viel in de laatste kilometer, krabbelde weer op en pakte alsnog de zege. In aanloop naar La Vuelta, die dit weekend door Brabant komt, vertelt Mathieu Hermans erover in de eerste aflevering van de videoserie 'Spaanse Brabanders - Onze jongens in de Vuelta'.

Ronald Strater Geschreven door