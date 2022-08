Arrestatieteam haalt man die voor overlast zorgt uit huis in Veldhoven

Een zwaar bewapend arrestatieteam van de politie is vrijdagmiddag een huis aan de Fuut in Veldhoven binnengevallen. In het huis woont een man die volgens de politie afgelopen week regelmatig voor overlast heeft gezorgd. Bij zijn aanhouding verzette de man zich hevig en dreigde de agenten met een slijptol te lijf te gaan.

Vrijdag kwam opnieuw een melding dat de man spullen uit zijn huis aan het gooien was. Bij het zien van agenten pakte de man een slijptol en een schroevendraaier. Hij dreigde daarmee de agenten te steken. Hierop zijn een arrestatieteam en een onderhandelaar ingeschakeld. Na enige tijd kon het arrestatieteam de man aanhouden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor specialistische hulp.

Arrestatieteam valt huis in Veldhoven binnen (Foto: SQ Vision)

Foto: SQ Vision