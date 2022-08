Vuelta-renners door de Grote Kerk: 'Moeten ze op erepodium nog herinneren'

Breda is zaterdag 21 augustus start- en finishplaats van de derde etappe in de Ronde van Spanje. Het bezoek van de wielrenners aan de Grote Kerk, net na vertrek, moet het hoogtepunt worden. Niet alleen van de dag, maar van de hele Vuelta. "Als ze later op het podium in Madrid staan, moeten ze zich dit moment herinneren."

Breda kijkt reikhalzend uit naar het moment dat de eerste wielrenners zondag om 12.10 uur over het bruggetje bij het Kasteel van Breda de Catharinastraat in fietsen om aan de etappe Breda-Breda te beginnen. Maar misschien zelfs nog meer naar de korte stop daar net na. Het peloton gaat namelijk dwars door de Grote Kerk, de oogappel van de Nassaustad. "De vier renners in de leiderstruien stappen bij de kerk af en gaan via de achterkant de kerk in om er een kaarsje aan te steken", zegt de Bredase wethouder Daan Quaars trots. "Daarna volgt de rest van het peloton en zal de stad ontploffen als ze kerk aan het Kerkplein weer verlaten. Vervolgens wordt er strijd geleverd in het West-Brabantse land om ook weer in Breda te finishen."

"Om geen kerk vol met bobo's te krijgen, zijn de burgemeester en ik daar niet aanwezig."

"Het moment in de kerk moet echt een moment van stilte en bezinning zijn", vervolgt Quaars. "We hebben dat zo afgesproken met het bestuur van de Grote Kerk als respect naar het geloof. Hier hebben de renners een minuut om mensen te herdenken die er voor hen echt toe deden." "Burgemeester Paul Depla en ik zullen daarom op dat moment ook niet in de kerk aanwezig zijn. We willen het goede voorbeeld geven, want voor je het weet staat de Grote Kerk vol met bobo's. Dan gaat dat moment van stilte verloren en dat willen we niet." Om ook de leider van het bergklassement (de witte trui met blauwe bolletjes) in de kerk te krijgen, is een grappige list bedacht. Omdat de eerste twee etappes in Nederland zo plat zijn als een dubbeltje, is een kleine puist in Utrecht tot scherprechter gebombardeerd. "Op de Amerongse berg is voor de beste klimmer één punt te verdienen", vertelt Daan Quaars lachend. "Daar heeft die voor het klassement geen reet aan, maar dan heb je wel een hoofdrol in onze mooie kerk!" Bekijk de video van de eerste aflevering van de serie 'Spaanse Brabanders - Onze jongens in de Vuelta'. Daarin wethouder Daan Quaars die de Grote Kerk alvast op de fiets bezocht, maar ook oud-renner Mathieu Hermans die negen keer een etappe won in de Vuelta.