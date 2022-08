Bas Maliepaard kaapte overwinning weg voor neus van zijn kopman in Vuelta

Oud-wielrenner Bas Maliepaard (84) uit Etten-Leur reed drie keer de Ronde van Spanje en werd daarbij steevast bijgestaan door mekanieker Geert Polak (83). Een verhaal over eeuwige vriendschap en de stunt van Maliepaard die een etappezege voor de neus van kopman Jacques Anquetil wegkaapte. Daarover vertellen zij in deze video in de serie 'Spaanse Brabanders - Onze jongen in de Vuelta'.