Carnavalswagen speciaal voor de Vuelta: 'Over de hele wereld te zien'

Den Bosch zet zichzelf zaterdag op de kaart met een speciaal voor de Vuelta ontworpen carnavalswagen. De praalwagen is gemaakt door verschillende Oeteldonkse bouwclubs en wordt tijdens de Ronde van Spanje hét uithangbord van de stad waar de tweede etappe start. Een mooi plaatje voor de snorrende televisiecamera's: "Als we de burgemeester mogen geloven, gaan de beelden over heel de wereld heen."

Wie aan Den Bosch denkt, denkt aan carnaval. Dus dat de hoofdstad van Brabant zich tijdens de Vuelta profileert met een bijzondere carnavalswagen is niet zo vreemd. De wagen staat geheel in het teken van Brabant, Den Bosch, Spanje en natuurlijk de Vuelta. "Achterop staat onze Bossche draak die de Spaanse stier als het ware een schop onder z'n hol geeft", lacht bouwer John Meulesteen. "En voorop staat bijvoorbeeld een Spaanse wielrenner die strijd levert met onze eigen Jheronimus Bosch. Daarmee zit er ook een stukje geschiedenis in, want de Spanjaarden zeggen dat hij een Spanjaard was en wij zeggen dat hij een Bosschenaar was."

"Zo'n carnavalswagen maak je niet alleen met je handen, maar vooral ook met je hart."

De Vuelta-carnavalswagen staat zaterdag in de Prins Bernardstraat waar een Spaans festival wordt gehouden. "We zijn er trots op", zegt medebouwer Jan van den Heuvel over het eindresultaat. "Zo'n wagen maak je niet alleen met je handen, maar vooral ook met je hart. Carnaval en de optocht zijn heel belangrijk in Den Bosch, dus het is mooie promotie voor de stad." De wagen is in opdracht van de gemeente gebouwd en heeft ongeveer drie maanden werk gekost. De bouwers hopen dat zaterdag zoveel mogelijk mensen van hun werk kunnen genieten.

"Den Bosch en Oeteldonk zitten in ons hart en dat zetten we zo op de kaart."