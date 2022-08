Moreno Hofland ziet Vuelta-droom uiteenspatten door zijn gezondheid

Moreno Hofland moest vorig jaar door gezondheidsproblemen stoppen als professioneel wielrenner. Hiermee viel ook de droom om in eigen achtertuin de Ronde van Spanje te rijden in duigen. Zondag volgt hij de etappe door West-Brabant als toeschouwer. In de videoserie 'Spaanse Brabanders - Onze jongens in de Vuelta' vertelt Hofland over die ene keer dat hij wel meedeed. Ook dat liep helaas niet goed af.