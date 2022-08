Vete tussen Jan Janssen en Rini Wagtmans begon in wielerdorp Chaam

In totaal reden er 67 Brabanders mee in de Ronde van Spanje. Veel van deze wielrenners stonden ook aan de meet van Nederlands bekendste wielercriterium Acht van Chaam. En wonnen daar ook. Vanzelfsprekend hebben ze daarom een plaatsje in het wielermuseum van Mart Verhees in Chaam. "Het is pure nostalgie", zo zegt hij.

"Er is een berucht verhaal uit 1968", vertelt Mart Verhees aan de hand van een foto uit het museum. "Iedereen was dat jaar naar Chaam gekomen om Jan Janssen de Acht van Chaam te zien winnen. Maar er was iemand uit Sint Willebrord, door zijn witte haarlok noemden we hem de witte bles, die daar anders over dacht."

Zo is er de mooie anekdote over Jan Janssen en Rini Wagtmans, die allebei meerdere malen de Vuelta en ook de Acht van Chaam reden. Vaak uit de tijd, tot 1995, dat de Ronde van Spanje nog in het voorjaar werd verreden.

Het betreft Rini Wagtmans, die maling had aan vooraf gemaakte afspraken. "Rini was de avond van te voren met zijn mekanieker Hubert van Hooijdonk al naar Chaam gekomen om te kijken waar de wind vandaan kwam. Ze ontdekten dat die vanuit Ulvenhout waaide, dus de volgende dag had Wagtmans ook de wind in het hol. Hubert is daarop teruggegaan naar Willebrord en heeft voor een groter blad gelegd. Want Rini Wagtmans moest en zou de Acht van Chaam winnen."

"Maar daar was niemand blij mee", vervolgt Mart Verhees zijn verhaal. "Dat zie je ook op de foto. Er is in het publiek maar één iemand met een gebalde vuist van vreugde en de rest kijkt eigenlijk heel verwonderd. De honderdduizend bezoekers hadden allemaal verwacht dat Jan Janssen de Acht van Chaam moest winnen en gingen toch wel teleurgesteld naar huis."

"Het was het begin van een jarenlange vete tussen Jan Janssen en Rini Wagtmans en ze hebben zelfs jaren niet met elkaar gesproken", aldus Verhees.

De beheerder van het wielermuseum in Chaam kan nog veel meer van dit soort mooie verhalen oplepelen. Dat de Vuelta zondag door zijn eigen Chaam komt, vindt hij prachtig. "Chaam is een echt wielerdorp en als zo'n grote ronde erdoorheen komt, zet het dit dorp toch weer een beetje meer op de kaart."