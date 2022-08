Koos Moerenhout: 'Als ploeg de Vuelta winnen is een geweldig gevoel'

Dit weekend raast het peloton van de Ronde van Spanje door Brabant. Op zondag is er ook de doorkomst in Steenbergen, de woonplaats van oud-wielrenner Koos Moerenhout. Denkend aan de Vuelta komen er bij de tweevoudig Nederlands kampioen mooie herinneringen naar boven. In de videoserie 'Spaanse Brabanders - Onze jongens in de Vuelta' vertelt Moerenhout hoe hij in 2007 als wegkapitein ervoor zorgde dat Denis Menchov de Ronde van Spanje won.