Wielerheld Jan Janssen onder de indruk van megaportret van 12 bij 15 meter

Wielerheld Jan Janssen (82) krijgt zondag als de Ronde van Spanje door West-Brabant trekt een groot eerbetoon. In Hoogerheide zal op een grasveld een megadoek van 12 bij 15 meter liggen met het portret van de oud-renner die in 1967 de Vuelta en in 1968 de Tour de France won. "Het is geweldig", zegt Janssen over het initiatief.

Dat is gelukkig niet het geval. Op het spandoek staat naast een levensgroot portret van de oud-renner en zijn sportieve verdiensten ook nog in het Engels geschreven: 'Woensdrecht is very proud of Jan Janssen'.

Een beetje spannend is het toch wel voor de makers als het megadoek met Jan Janssen voor de eerste keer wordt uitgerold. "Stel je voor dat er per ongeluk een foutje is ingeslopen", lacht Niels van Elzakker, de bedenker van het spandoek. "Ja, Janssen met maar één -s geschreven bijvoorbeeld."

"Ik wilde iets leuks doen voor de Vuelta en tegelijkertijd een eerbetoon aan Jan Janssen maken", legt Van Elzakker uit. "Dit was echt het moment om aan de wereld te laten zien dat de gemeente Woensdrecht trots op hem is. Wereldkampioen in 1964, winnaar van de Vuelta in 1967 en van de Tour in 1968 is iets wat niet veel mensen hebben gepresteerd."

"Ik ben naar de kunstclub gegaan en Gerrit-Jan Weekhout heeft een mooi schilderij van Jan gemaakt. Dat hebben we vervolgens op dit doek laten zetten. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen idee."

Als een man of vijf het megadoek openvouwt, kijkt de man om wie het allemaal gaat rustig toe. De inmiddels 82-jarige Jan Janssen, die al vroeg in zijn carrière in Brabant kwam wonen, is als wielerheld wel wat gewend maar toch onder de indruk. "Het is geweldig", zo zegt hij. "Zo groot ben ik nog nooit geweest. En als je kijkt naar de details, die kloppen gewoon. Mijn tandjes aan de zijkant bijvoorbeeld. Het is precies uitgebeeld zoals het is."