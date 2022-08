Wies van Dongen leerde in Vuelta wat afzien is: 'Ik liep helemaal leeg'

De Ronde van Spanje start vrijdag in Utrecht en zal dit weekend Brabant aan doen. Wies van Dongen uit Prinsenbeek zal de koers met grote belangstelling volgen. De oud-profrenner deed in 1981 mee aan de Vuelta, maar moest afstappen in de allerlaatste etappe. Van Dongen leerde wat afzien is en vertelt daarover in de videoserie 'Spaanse Brabanders - Onze jongens in de Vuelta'.

Ronald Strater Geschreven door