Wielerronde Vuelta brengt Spaans bloed bij Sint Willebrord naar boven

Als er een dorp is dat zondag recht heeft op de doorkomst van de Vuelta, dan is het Sint Willebrord wel. Van oudsher hebben de West-Brabanders namelijk een sterke band met de Spanjaarden en bovendien was de eerste Nederlander die aan de Ronde van Spanje meedeed een Willebrorder. "Ik denk dat we zondag massaal aan de straat staan", zegt William van Peer, kleinzoon van de beroemde wielerlegende Wim van Est.

Ronald Strater Geschreven door

Wilhelmus van Est, 1 meter 70, bruine ogen en donkerblond haar", zo leest William van Peer voor uit het paspoort van zijn grootvader. Met dit document reisde wielerlegende Wim van Est in 1957 af naar Spanje om deel te nemen aan zijn eerste Vuelta. "Het was destijds al een hele onderneming om in het Spanje van dictator Franco te komen", vervolgt hij. "Hier is de officiële stempel op 23 april van de Spaanse ambassade in Den Haag. Die had hij nodig om Spanje in te komen. En hier staat de stempel waardoor hij er weer uit mocht."

William van Peer is trots op zijn opa. En terecht, want Wim van Est is een echte wielerlegende die beroemd werd door zijn heftige valpartij in de Tour de France. Maar Van Est reed in de nadagen van zijn carrière ook twee keer de Ronde van Spanje. "De Vuelta werd toen verreden in het voorjaar en was een beetje een minderwaardige ronde", weet de kleinzoon Van Peer. De organisatie ging, zeg maar, op z'n Spaans. Een etappe van 200 kilometer kon weleens 40 of 50 kilometer langer zijn. Het was echt het ondergeschoven kindje van de drie grote wielerrondes. Dat is inmiddels al een tijdje niet meer het geval en William van Peer kijkt samen met wielerdorp Sint Willebrord uit naar naar doorkomst zondag van de Vuelta. Zeker ook omdat er een historische link bestaat met Spanje.

