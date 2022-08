Harrie Lavreysen pakt met baansprinters goud op EK in München

Harrie Lavreysen mag weer eens een gouden medaille omhangen. De 25-jarige baanwielrenner uit Luyksgestel maakte samen met zijn collega-sprinters Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland de favorietenrol op het Europees Kampioenschap in München helemaal waar. In de finale waren ze ruim sneller dan de Franse tegenstanders. Het brons was voor de Britten.

Sven de Laet Geschreven door