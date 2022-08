Willem II gaat in slotminuut onderuit tegen FC Eindhoven

Willem II is er in de tweede wedstrijd van het seizoen opnieuw niet in geslaagd om een overwinning te boeken. In en tegen provinciegenoot FC Eindhoven verloor de titelfavoriet met 2-1. Invaller Pjotr Kestens zorgde in de laatste minuut voor de winnende goal voor de thuisploeg.

Willem II kwam vorige week in het openingsduel niet voorbij Jong PSV. De Tilburgers bleven haken op een teleurstellende 1-1 einduitslag. Bij FC Eindhoven was helemaal niemand teleurgesteld na de seizoenstart. De nummer drie van vorig seizoen won verdiend met 1-3 van FC Den Bosch. Het beloofde een boeiend Brabants onderonsje te worden in het Jan Louwers Stadion.

De Tricolores, die vandaag 126 jaar bestaat, kreeg in de dertiende minuut de uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Eindhoven-verdediger Rodrigo Rego verspeelde de bal aan Daniel Crowley waardoor de rode loper naar het Eindhovense doel werd uitgerold. Samen met Jizz Hornkamp ging Crowley af op doelman Nigel Bertrams. Crowley koos voor eigen succes en zag zijn inzet knap gekeerd worden door Bertrams.

Deksel op de neus

Waar Willem II dus op voorsprong moest komen, kreeg het vlak voor de drinkpauze de verrassende tegentreffer: Eindhoven was nog geen een keer voor het doel verschenen van Willem II-keeper Joshua Smits. Totdat de bal ongelukkig bleef hangen in de doelmond. Via de paal stuitte de bal voor de voeten van nieuwe spits Evan Rottier. Een toevalstreffer voor de ploeg van Rob Penders.

En dat was het dan wel voor de eerste helft. De gigantische misser van Crowley en het doelpunt van Eindhoven waren de enige hoogtepunten in een wedstrijd waar veel mis ging. Willem II zat niet lekker in het duel en was op veel momenten slordig in de opbouw.

Willem II moest het in Eindhoven doen zonder de fanatieke aanhang. De KNVB strafte de club omdat supporters zich vorig seizoen een aantal keer hadden misdragen tijdens uitwedstrijden. Het gemis van de fans leek het elftal niet ten goede te komen. Willem II kwam in de tweede helft nog steeds moeizaam aan voetballen toe.

De ploeg van Kevin Hofland nam wel het initiatief, maar tot kansen kwamen de Tilburgers niet. Na een dik uur is het zelfs Eindhoven dat de voorsprong kon verdubbelen. Naoufal Bannis en Jasper Dahlhaus waren dichtbij met schoten vanuit kansrijke posities.

Crowley nu wel belangrijk

Daniel Crowley, de schlemiel van de eerste helft, maakte in de 76ste minuut zijn misser goed: De middenvelder creëerde randje zestien de ruimte om uit te halen en via de onderkant van de lat verdween de bal in het doel. Willem II was helemaal terug in de wedstrijd en rook bloed. Een spannende slotfase was aanstaande.

FC Eindhoven verdedigde met man en macht en loerde op de counter. De ploeg van Rob Penders kon wel leven met één punt. Willem II ging uiteraard opzoek naar de eerste overwinning van het seizoen. De Tilburgers drongen aan en zette Eindhoven onder druk.

Die overwinning leek er te komen: Een vlammend schot van aanvoerder Pol Llonch spat via de onderkant van de lat op de doellijn. Een geldige treffer, dachten de meeste mensen. Maar de scheidsrechter en grensrechter zagen anders. Eindhoven kwam met de schrik vrij.

De beslissing kon weleens cruciaal zijn. Want in de blessuretijd ging niet Willem II, maar Eindhoven er vandoor met de drie punten. Invaller Pjort Kestens werd de held van de thuisploeg. De oud-NAC aanvaller dompelde de Tilburgers in rouw. 2-1 was de einduitslag, hierdoor wacht Willem II nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen. Eindhoven blijft ongeslagen en komt op zes punten uit twee wedstrijden.