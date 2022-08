Voormalige voetbalkantine in Tilburg gaat in vlammen op

Foto: Toby de Kort/SQ Vision. Foto: Toby de Kort/SQ Vision. Foto: Toby de Kort/SQ Vision. Foto: Toby de Kort/SQ Vision. Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. Volgende Vorige 1/6 Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

Een voetbalkantine van de voormalige voetbalvereniging NOAD is zaterdagochtend in vlammen opgegaan. De brand brak rond vijf uur uit in het pand aan de Melis Stokestraat in Tilburg. De omgeving is afgezet. Volgens een 112-correspondent werd de kantine gebruikt voor opvang.