Dode gevonden in het Wilhelminapark in Tilburg

In het Wilhelminapark in Tilburg is zaterdagochtend een overleden persoon gevonden. Dat laat de politie weten. De omgeving is afgezet en de politie onderzoekt wat er gebeurd is. "Alle scenario's liggen nog open."

Een omstander ontdekte rond half acht het lichaam in of bij het water in het Wilhelminapark. De omgeving is afgezet en er worden zwarte schermen neergezet. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het onderzoek nog wel een tijdje duren.

Het Wilhelminapark in Oud-Noord is een van de oudste parken in Tilburg. In mei van vorig jaar werd er ook nog een dode man gevonden. Toen was er geen sprake van een misdrijf. In en om het park is regelmatig sprake van (drugs)criminaliteit.