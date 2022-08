Dode man gevonden in het Wilhelminapark in Tilburg

Wachten op privacy instellingen... Foto: Toby de Kort/SQ Vision. Volgende Vorige 1/2 Lichaam gevonden in Wilhelminapark Tilburg

In het water in Wilhelminapark in Tilburg is zaterdagochtend een overleden man gevonden. Dat laat de politie weten. Na onderzoek blijkt dat de man een natuurlijke dood is gestorven. Het park was tot iets na tien uur afgezet.