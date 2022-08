PSV boekt eenvoudige competitiezege in aanloop naar duel met Rangers FC

PSV heeft eenvoudig gewonnen van Go Ahead Eagles. Mede door een rode kaart in de eerste helft was de Eindhovense club al snel klaar in Deventer en won het met 5-2. Hierdoor kon de blik al vroeg op het belangrijke tweeluik met Rangers FC.

Go Ahead Eagles-uit is een traditioneel lastige uitwedstrijd voor PSV. Want ondanks dat de Eindhovenaren na drie minuten al op voorsprong stonden, was het net zo snel ook alweer gelijk. Het leek een lastige avond te gaan worden in De Adelaarshorst.

Maar een doodschop van Mats Deijl hielp PSV sportief gezien in het zadel. De rechtsback van Go Ahead Eagles maakte een smerige overtreding op Richard Ledezma. Scheidsrechter Danny Makkelie twijfelde niet en gaf een rode kaart. Voor de aanvallende middenvelder van PSV zat de wedstrijd er wel op. Het is afwachten hoe erg het kwetsuur is.

Focus op Rangers

Na de rode kaart gaf PSV gas en kwam het nog voor rust op een comfortabele voorsprong. Luuk de Jong, de maker van de 1-0, miste nog twee keer van dichtbij maar een derde poging van Xavi Simons ging wel langs de doelman. Enkele seconden voor rust was het Armando Obispo met de 3-1 voor PSV. Hij scoorde met het hoofd uit een voorzet van Xavi Simons. Het was sowieso opvallend dat de bezoekers erg sterk waren in de lucht.

Net als een week eerder kon Ruud van NIstelrooij al vroeg in de wedstrijd spelers rust geven. Hij wisselde in de rust De Jong en Cody Gakpo. Zij konden zich gaan focussen op het tweeluik met Rangers FC. De twee wedstrijden zijn bepalend in het wel of niet bereiken van de Champions League.

De tweede helft werd dan ook gespeeld op wandeltempo. PSV vond het prima en de thuisploeg wilde vooral de schade beperken.

Xavi Simons

Uitblinker aan de zijde van PSV was net als vorige week Simons. De middenvelder scoorde een kwartier voor tijd de 4-1. Het was zijn tweede treffer van de avond nadat hij ook al de assist gaf bij de 3-1. De middenvelder klopt al vroeg op de deur bij PSV en solliciteert naar een basisplaats in de grotere wedstrijden.

Oliver Edvardson redde de eer voor Go Ahead Eagles door de 4-2 te scoren. Maar het was toch PSV met het slotakkoord. Joey Veerman bepaalde de eindstand met een bekeken schot op 5-2.