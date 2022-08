RKC pakt onverdiend punt tegen promovendus FC Emmen

RKC heeft in de tweede wedstrijd van het seizoen opnieuw een gelijkspel geboekt. Tegen promovendus FC Emmen speelde de Waalwijkers een zwakke wedstrijd. De ploeg kreeg nauwelijks kansen, maar sloeg in de laatste minuut toe om een nederlaag te voorkomen. 1-1 was de einduitslag in Emmen.

Luuk van Grinsven Geschreven door

RKC startte het seizoen met een 2-2 gelijkspel tegen FC Utrecht. Met dezelfde elf namen gingen de Waalwijkers bij promovendus FC Emmen opzoek naar de eerste driepunter. Zo’n 130 RKC-fans hadden de verre reis naar Drenthe afgelegd voor de wedstrijd tegen, hoogstwaarschijnlijk, een directe concurrent in de strijd tegen handhaving. Net zoals een week eerder was de openingsfase niet voor RKC. De ploeg van Joseph Oosting kwam in de eerste tien minuten twee keer goed weg. FC Emmen-aanvaller Jassin Assehnoun was beide keren dichtbij de treffer. Veel aanvallen van de thuisploeg kwamen over de rechterkant waar RKC-linksback Thierry Lutonda het lastig had met Rui Mendes. Zwak RKC Opvallend was dat de RKC-spelers vaak op de grond lagen. Niet omdat ze onderuit werden gehaald door Emmenaren, maar omdat ze uitgleden op het oogwaarschijnlijk natte kunstgras. Misschien dat dat de reden was van de zwakke eerste helft van de Waalwijkers. De ploeg creëerde nauwelijks kansen en bood veel minder dan de thuisploeg. De eerste helft eindigde met een merkwaardig moment: Emmen-verdediger Miguel Araujo jaagde door op een lange bal die op Etiënne Vaessen afging. Terwijl Vaessen de bal al in zijn handen had, tackelde Araujo hard door op de doelman. De verdediger kreeg slechts geel. De woedende Vaessen zocht na het rustsignaal verhaal bij dader Araujo. Het liep met een sisser af. Verdiende achterstand Na de rust bleef RKC doen waar het in de eerste helft al mee bezig was: slecht voetballen. Emmen bracht meer energie dan de Waalwijkers en dat resulteerde uiteindelijk in een verdiende voorsprong. Na balverlies van aanvoerder Michiel Kramer kon de thuisploeg omschakelen. Lucas Bernadou kreeg de bal in de zestien aangespeeld en schoot verwoestend raak in de linkerbovenhoek. RKC keek voor het eerst dit seizoen tegen een achterstand aan.

