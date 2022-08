PSV kan zich gaan focussen op Rangers FC: 'Zij spelen daar met twaalf man'

Na de gewonnen uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles kan bij PSV de blik op het cruciale tweeluik met Rangers FC. Xavi Simons en Ruud van Nistelrooij weten wat ze kunnen verwachten. Ook is de trainer heel blij met het vrije weekend volgende week.

Dinsdag wacht eerst de uitwedstrijd, in een uitverkocht Ibrox weet PSV wat het kan verwachten. "Zij spelen daar met twaalf man", vertelde Xavi Simons. "De sfeer daar is ongelooflijk. We moeten gefocust zijn om daar met een resultaat weg te gaan."

De uitwedstrijd tegen Go Ahead was nog geen halfuur afgelopen en er werd al vooruitgekeken naar de wedstrijden tegen Rangers FC. Het geeft het belang van het tweeluik aan. PSV wil zich dolgraag weer kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League.

De voorbereiding op de play-offs kon haast niet beter met een 5-2 overwinning op Go Ahead Eagles. Toch was er een smetje. Richard Ledezma werd uit de wedstrijd geschopt. Boosdoener Mats Deijl kwam in de rust nog zijn excuses aanbieden bij de PSV'ers, maar de kans dat de middenvelder dinsdag ook in Glasgow is lijkt klein.

Ook de trainer keek al vooruit naar de wedstrijden tegen de Schotten. "Ik zie ons niet als favoriet", was Van Nistelrooij duidelijk. "We hebben te maken met de finalist van de Europa League. We zijn gewaarschuwd. Dinsdag wacht ons een zware wedstrijd."

Mede door dat soort momenten is Van Nistelrooij blij met het vrije weekend volgende week. "Ik kreeg die vraag in de voorbereiding. Ik heb daar toen gelijk ja tegen gezegd. Er kan in wedstrijden van alles gebeuren met spelers, dat zie je vandaag ook weer."

PSV kan zich door het vrije weekend een week voorbereiden op de return. "Dat is een luxe van jewelste", zei de oud-spits na afloop. Of het niet beter is dat er toch zaterdag 90 minuten in de benen zouden zitten? "Nee absoluut niet. Wedstrijden in de Eredivisie zijn geen walk in the park. Daarom zijn we heel blij dat de wedstrijd verzet is."