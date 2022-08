Rolstoelhockeyers naar WK-finale: 'Terugpakken wat we in 2018 verloren!'

"We gaan terugpakken wat we in 2018 verloren!" Rolstoelhockeyer Jules van der Heijden uit Gemert is vol zelfvertrouwen voor de finale van het WK powerhockey die zondagmiddag plaatsvindt in het Zwitserse Nottwil. Oranje, met zeven Brabanders, schakelde zaterdag in de halve finale Finland uit.

Nederland, met de Brabanders Cathry Strijbosch, Ilse van Kemenade, Daphne de Meijer en Dennis van den Boomen in de basis, begon de halve finale zaterdag uitstekend. Binnen dertig seconden scoorde Tim Heere al de openingstreffer en binnen drie minuten maakte Van den Boomen er 2-0 van. Ook de 3-0 kwam op zijn naam.

Voor rust scoorde Finland tegen, maar na de pauze liep Oranje steeds verder weg. Van der Heijden nam in de tweede helft drie treffers voor zijn rekening. Het duel eindigde uiteindelijk in 11-3.

'Toch een beetje nerveus'

Volgens Daphne de Meijer waren de Oranje-hockeyers toch een beetje nerveus bij het begin van de wedstrijd. "Het is toch een halve finale, dat is niet niks. Maar we hebben goed nagedacht over de tactiek en begonnen de wedstrijd met de juiste power. Finland kon er moeilijk doorheen komen. Ik ben erg blij dat we wonnen en in de finale staan."

Jules van der Heijden zag dat het in het begin van de wedstrijd nog lastig was voor Oranje om de ruimtes te vinden. "Maar naarmate het duel vorderde, ging het gemakkelijker. We namen afstand. Toen moest Finland er vaker uit komen en kregen wij meer ruimte. Dat hebben we goed gedaan."

Denemarken

In de eindstrijd moet Nederland het zondagmiddag opnemen tegen Denemarken. Uitgerekend het land dat titelverdediger Oranje vier jaar geleden in de halve finale van het WK uitschakelde.

In het Nederlandse team spelen onder meer: