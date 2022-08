FC Den Bosch stunt met prachtgoals tegen ADO Den Haag

FC Den Bosch heeft zondagmiddag goede zaken gedaan in Den Haag. Met twee prachtige goals ontmantelden de Bosschenaren het elftal van Dirk Kuijt, die zijn tweede wedstrijd als hoofdtrainer van ADO Den Haag heeft verloren.

In een leeg stadion moest ADO het afleggen tegen FC Den Bosch: 0-2. Den Haag creëerde in het eerste half uur een groot aantal kansen, maar wist doelman Wouter van der Steen van Den Bosch niet te passeren. Den Bosch was simpelweg te sterk.

Hakje

In de laatste minuten voor rust sloegen de Bosschenaren uit fraaie aanvallen twee keer toe. Anass Ahannach opende de score uit een aanval die hij zelf met een hakje had opgezet.

Even later stelde hij Asier Córdoba in staat de 0-2 binnen te schieten. In de tweede helft bleef een opleving van ADO Den Haag uit.

Er mocht geen publiek in het stadion als straf voor de rellen na de verloren play-offs-finale van ADO tegen Excelsior op 29 mei.