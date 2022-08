In zwemplas de Schaartven in Overloon is zondagmiddag een dode man gevonden. De politie en brandweer waren, onder meer met duikers, al de hele middag naar de man op zoek.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het lichaam is inmiddels geborgen. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Regionale krant de Gelderlander meldt dat het vermoedelijk gaat om een man van Poolse afkomst.