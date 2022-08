Bezoekers genieten in de hitte van Park Hilaria: 'Veel water drinken'

Ondanks de hitte zochten honderdduizenden mensen de afgelopen dagen niet het strand op voor verkoeling, maar Park Hilaria, de jaarlijkse kermis in Eindhoven. Tien dagen lang is de John F Kennedylaan volgepropt met attracties en suikerspinkramen. Zondag is het de laatste dag. "Ondanks de hitte, willen we toch even de sfeer proeven."

Floortje van Gameren Geschreven door