Bloedheet én kippenvel: Etten-Leur geniet van 14e Profwielerronde

Bloedheet en toch kippenvel. Zo kijkt voorzitter Ronnie Buiks terug op de 14e editie van de Profwielerronde Etten-Leur. Onder een stralende zon en moordende temperaturen reden de renners hun rondjes en wilde iedereen ondertussen op de foto met Tourwinnaar Jonas Vingegaard en de Belgische topper Wout van Aert.

De Deense winnaar van de Tour werd zondagochtend met een privévliegtuig opgehaald in Denemarken en wordt via Breda International Airport ook nog dezelfde dag weer thuis gebracht. Het tekent de ambitie van de organisatie in Etten-Leur.

“Wij willen de grote kampioenen in Etten-Leur", aldus Buiks. “Met Vingegaard en Annemiek van Vleuten hebben we twee keer geel hier. De zon schijnt. Dat is een droom waar je naar toe werkt. Ongelooflijk genieten en kippenvel. Na twee jaar corona zijn we super trots dat we op dit niveau weer in kunnen stappen.”

Ook de duizenden aanwezigen, voornamelijk in de schaduw, genieten met volle teugen. “Het is ontzettend speciaal om die toppers van zo dichtbij te zien", zegt een liefhebber langs de kant. “Ze zijn leuk, normaal en hebben geen kapsones.”