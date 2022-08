Raad van Bestuur GGzE op non-actief gesteld na vertrouwensbreuk

De Raad van Toezicht (RvT) heeft deze week de Raad van Bestuur van de GGzE in Eindhoven op non-actief gesteld. Reden is een vertrouwensbreuk, waardoor er volgens de RvT een onwerkbare situatie is ontstaan.

De Raad van Bestuur van de Eindhovense Geestelijke Gezondheidszorg bestond uit twee leden. Dit waren Machteld Ploeg en interim-directeur Peter Littooy. Sinds 10 augustus zijn ze op non-actief gesteld. Wat precies de reden voor de vertrouwensbreuk is, wil de woordvoerder niet zeggen. In een korte verklaring wordt het een ingrijpende en pijnlijke beslissing genoemd, die uiteindelijk is genomen "om de bestuurlijke continuïteit van GGzE niet in gevaar te brengen." Bewust van de impact

Op korte termijn wordt er een interim-bestuurder aangesteld. "Tot die tijd behartigt het directieteam, gemandateerd door de RvT, de lopende zaken." De kwaliteit van de zorg zou geborgd zijn door een stevig inhoudelijk team van behandelaren. Behandelingen en begeleidingen gaan gewoon door. "De RvT is zich terdege bewust van de impact die dit besluit heeft voor de organisatie en de individuele medewerkers. De nieuw te benoemen interim bestuurder zal samen met het directieteam de benodigde aandacht blijven geven aan alle zaken", zo luidt de verklaring.