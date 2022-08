Grote brand verwoest loods in Dussen

Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision. Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision. Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision. Volgende Vorige 1/3 Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision.

Een grote brand aan de Ruttensteeg in Dussen heeft zondagavond een loods in de as gelegd. Het gebouw, behorend bij een boerderij, was gevuld met hooibalen en landbouwwerktuigen.