Brand bij autobedrijf in Nuland: 'Actiegroep ontkent betrokkenheid'

Bij het autobedrijf Millbrooks in Nuland is maandagochtend vroeg brand uitgebroken. De brand is vermoedelijk buiten op het parkeerterrein begonnen en is daarna overgeslagen naar het gebouw.

Op het terrein voor het bedrijf zijn zo'n zes auto's door de brand beschadigd. Een van de auto's is beklad met het symbool van de milieugroep Extinction Rebellion. Die groep laat maandagochtend weten dat het niks met de actie te maken heeft. "We leven mee met de ondernemer die dit is overkomen en hopen dat de verantwoordelijken snel worden gevonden. Dit is niet onze manier van actie voeren", aldus een woordvoerder.

Triest

Het bedrijf verkoopt grote Amerikaanse Pick-Up Trucks. De melding van de brand was rond halfvijf. De brand was rond zes uur onder controle. De linkerkant van de voorgevel van het gebouw is flink beschadigd door de brand.

In de ochtend komen de eerste buurtbewoners een kijkje nemen. “Dit is in en in triest. Het zijn mensen die altijd heel hard werken. Dit gun je gewoon niemand. Dit doe je gewoon niet.” De buurtbewoners gaan uit van brandstichting: "Voor het gebouw stond een jerrycan'", weet een buurtbewoner. De vrouw van de eigenaar zou gezegd hebben dat 'alles op camerabeelden staat'. Op die beelden zou ook de dader te zien zijn.

Machteloos

Jasper van den Oetelaar (24) woont in de directe omgeving: “Ik werd rond halfvijf wakker en hoorde waarschijnlijk autobanden ontploffen. Ik dacht eerst dat er twee auto’s tegen elkaar waren gebotst. Ik ben naar buiten gegaan en zag dat een loods in brand stond. Toen heb ik meteen de brandweer gebeld.”

Volgens de buurtbewoner was het nog wel spannend. “De brand kon nog overslaan naar de andere twee loodsen. De brandweer was er toen nog niet.”

Dat het om een gerichte actie gaat, staat voor hem als een paal boven water. “De poort was met een extra hangslot vergrendeld. De dader wilde per se dat het af zou branden. De eigenaar moest machteloos toekijken.”

Het op een auto gespoten logo van Extinction Rebellion baart hem zorgen. “Je weet niet was er ’s nachts allemaal afspeelt op straat. Als ze maar niet de verkeerde pakken.”

Van den Oetelaar beschrijft Millbrooks als een goedlopend bedrijf. “Ze timmeren flink aan de weg en zijn in korte tijd groot geworden met de verkoop van mooie auto’s. Ik denk dat de dader een milieuactivist is die vindt dat alle pick-up trucks weg moeten.”

Actiegroep neemt afstand

Eind juni was er een soortgelijke actie met een bekladding bij een brand in Eindhoven. Daar gingen destijds aan de Ministerlaan en de Broerelaan in Eindhoven drie auto's in vlammen op. De brand sloeg over naar enkele huizen. Op die huizen waren eveneens de symbolen van actiegroep Extinction Rebellion gespoten. De actiegroep nam toen met klem afstand van de bekladdingen en de autobranden.