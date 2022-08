Brand bij autobedrijf in Nuland, auto beklad met symbolen

Bij het autobedrijf Millbrooks in Nuland is maandagochtend vroeg brand uitgebroken. De brand is vermoedelijk buiten op een parkeerterrein begonnen en is daarna overgeslagen naar het gebouw.

Op het terrein voor het bedrijf zijn zo'n zes auto's door de brand beschadigd. Een van de auto's is beklad met het symbool van de milieugroep Extinction Rebellion. De voorgevel van het gebouw is flink beschadigd door de brand. Het bedrijf verkoopt grote Amerikaanse Pick-Up Trucks. De melding van de brand was rond halfvijf. De brand was rond zes uur onder controle.

Triest

In de ochtend komen de eerste buurtbewoners een kijkje nemen. “Dit is in en in triest. Het zijn mensen die altijd heel hard werken. Dit gun je gewoon niemand. Dit doe je gewoon niet.” Volgens hem zouden buurtbewoners wakker zijn gemaakt door agenten.

Actiegroep neemt afstand

Eind juni was er een soortgelijke actie met een bekladding bij een brand in Eindhoven. Daar gingen destijds aan de Ministerlaan en de Broerelaan in Eindhoven drie auto's in vlammen op. De brand sloeg over naar enkele huizen. Op die huizen waren eveneens de symbolen van actiegroep Extinction Rebellion gespoten.

De actiegroep nam toen met klem afstand van de bekladdingen en de autobranden. Volgens de actiegroep zijn acties van Extinction Rebellion vreedzaam en nooit tegen individuele burgers gericht.