Mysterieuze ziekte kwelt egels: ‘Bacterie vreet de egels helemaal op’

Het zijn zware tijden voor de egel. Niet alleen vanwege de droogte en warmte, maar ook door een gevaarlijke en nog onbekende bacterie. Steeds meer egeltjes komen zwaar verminkt aan bij Stichting Egelopvang Roosendaal. “Ze komen helemaal onder de wonden en abcessen binnen.”

Anne van Egeraat Geschreven door

Stichting DierenLot maakte bekend dat er een grote toestroom aan uitgedroogde egels is bij egelopvangcentra. Bij de egelopvang in Roosendaal is dit echter niet het geval. “Het is hier juist rustiger dan normaal”, vertelt eigenaar Dré Scheeres. “Maar egels trekken zich, net zoals veel andere dieren, terug wanneer ze zwak of stervende zijn. Het kan dus goed zijn dat er enorm veel egeltjes uitdrogen, maar ze gewoon niet gevonden worden.”

Die bacterie vreet de egels helemaal op.

Wat de opvang wél veel binnenkrijgt, zijn zieke egeltjes met een onbekende bacteriële ziekte. “Sinds twee jaar heerst er een onbekende infectieziekte onder de egels”, legt Dré uit. Het gaat om een bacterie, die voor het eerst opdook in België. Sinds een jaar of twee heeft het Brabant bereikt. “Die bacterie vreet de egels helemaal op. Ze komen helemaal onder de wonden en abcessen binnen.” De egels hebben abcessen en wonden aan hoofd en poten.

Vol abcessen en wonden komen de egels bij de opvang in Roosendaal terecht.

De Universiteit Utrecht DWHC doet onderzoek naar de mysterieuze ziekte. “In België denken ze de oorzaak al te weten, maar dat wordt hier nog betwijfeld.” Belgische onderzoekers hebben namelijk Corynebacterium ulcerans (een bacterie) bij de besmette egels aangetroffen. Doordat deze bacterie toxine produceert, kunnen abcessen en wonden ontstaan. Maar bij 25 de egels die in Nederland onderzocht zijn, is slecht bij één egel deze bacterie aangetroffen. Die overigens geen toxine produceerde. "Er is nog niets zeker dus."

De ziekteduur is ontzettend lang.

Gelukkig kunnen de beestjes wel behandeld worden, en is er dus een kans op overleving. Maar dat gaat niet altijd goed. De overlevingskans bij een behandeling ligt tussen de veertig en zeventig procent. “Bovendien is de ziekteduur ontzettend lang. Het duurt al gauw twee maanden voor de beestjes weer opgeknapt zijn.” De kostenpost van deze egels is hoog. Van de dertig egels die momenteel in de opvang zitten, hebben er twaalf last van de onbekende ziekte. De eerste zieke egel werd gevonden in een wijk in Roosendaal. “We dachten in eerste instantie dat er iets met de grond aan de hand was daar.” Maar dat werd al snel ontkracht, want binnen korte tijd volgden er egels uit Breda, Tilburg en Zeeland.

Wanneer je overdag een egel ziet, is het bijna altijd foute boel.