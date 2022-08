Waarschuwing voor felle onweersbuien met hagel en windstoten

Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien die maandagmiddag in het zuiden van Nederland kunnen voorkomen. Voor Brabant en Limburg geldt van twaalf tot zes uur 's middags code geel. De onweersbuien kunnen volgens het KNMI lokaal gepaard gaan met hagel en windstoten tot zestig kilometer per uur.

"Er staan inderdaad buien op het programma, maar of het helemaal los gaat, is even afwachten", vertelt Johnny Willemsen van Weerplaza. "De buien die deze ochtend van België naar hier trekken, zijn op zich niet zo spannend. Die leveren slechts wat regen op aan het begin van de middag. Vervolgens moeten we even afwachten of het weer opklaart. Als de zon doorbreekt en de temperatuur naar 30 graden stijgt, heb je aan het eind van de middag of in de avond kans op echt felle onweersbuien. Maar die zouden ook kunnen uitblijven, dus dat moeten we afwachten."

Best aardig weer

De rest van de week wordt het volgens Johnny best aardig weer. "Dinsdag wordt een echte zomerdag, met 27 tot 30 graden en behoorlijk wat zon. Wel met wat wolken, maar een droge dag. Woensdag wordt daarentegen de meest natte dag van deze week, maar daarna hebben we eigenlijk best aardige dagen, met komend weekend bijvoorbeeld 24 graden en best veel zon."