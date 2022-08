PSV kan bij winst in tweeluik met Rangers veel miljoenen bijschrijven

De belangen zijn groot voor PSV in het tweeluik met Rangers FC. Behalve dat de ploeg natuurlijk heel graag wil voetballen in de Champions League, staan er ook vele miljoenen op het spel. En daarbij is het vooral opletten voor rechtsachter James Tavernier.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Door de overwinning op AS Monaco kan PSV al vijf miljoen euro bijschrijven. Dat kan nog veel meer worden als gewonnen wordt van Rangers FC. Want clubs die zich plaatsen voor de groepsfase van de Champions League krijgen zonder een minuut te spelen al 15,64 miljoen. Daarnaast krijgen ze ook nog extra miljoenen via tv-gelden, recettes en een bonus vanuit de voetbalbond UEFA. Het bedrag kan zo oplopen tot wel 35 miljoen. Daarnaast levert een overwinning in de groepsfase van de Champions League de club 2,8 miljoen euro op. Mocht PSV net zoals in 2016 overwinteren in de Champions League dan mag het nog eens een kleine tien miljoen euro bijschrijven. Vergelijk je deze bedragen met de Europa League, het toernooi waarin PSV actief is als het verliest van Rangers FC, dan zit daar een aanzienlijk verschil tussen. De startpremie in het tweede Europees toernooi is ‘maar’ 3,6 miljoen en een overwinning levert de club daar 630.000 euro op.

In 2016 verloor PSV na strafschoppen van Atletico Madrid (Foto: ANP)

Europa League-finalist

Voordat het zover is, moet er dus eerst gewonnen worden van Rangers FC. De Schotten plaatsten zich vorig seizoen knap voor de finale van de Europa League. Daarin was het Duitse Eintracht Frankfurt te sterk. Rangers overleefde de vorige voorronde van de Champions League ten koste van het Belgische Union Sint Gillis. Wat al opviel in dat tweeluik is dat de Schotten het vooral moeten hebben van de wedstrijd voor het eigen publiek. In België werd namelijk nog met 2-0 verloren. Maar in een sfeervol Ibrox Stadium maakte het die nederlaag goed en won Rangers met 3-0. PSV zal dus vooral de eerste wedstrijd moeten overleven en de eventuele schade beperkt houden. Tavernier

Een man om in de gaten te houden bij Rangers FC is James Tavernier. De rechtsback eindigde afgelopen voetbalseizoen zowel met goals als assist in de dubbele cijfers. De grote vraag zal dan ook zijn hoe PSV hem gaat verdedigen. Daarentegen zal er voor Cody Gakpo juist meer ruimte komen aan de linkerkant, omdat Tavernier vaak op de helft van de tegenstander is te vinden. Dinsdagavond staat de eerste wedstrijd in Schotland op het programma. Volgende week woensdag valt de beslissing in Eindhoven. PSV zich kan na de wedstrijd van dinsdagavond perfect voorbereiden op de return. In de competitie wacht namelijk een vrij weekend.