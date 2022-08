Pijnlijke nederlaag voor NAC, Jong PSV pakt drie punten tegen Dordrecht

Op bezoek bij MVV is NAC maandagavond hard onderuit gegaan. In Maastricht werd het 3-1 voor de thuisploeg. Jong PSV wist wel te winnen. Op de Herdgang was het met 1-0 te sterk voor FC Dordrecht.

Sven de Laet Geschreven door

MVV Maastricht - NAC Breda 3-1

Na de thuisoverwinning op Helmond Sport van vorige week, is NAC er maandagavond niet in geslaagd om opnieuw de drie punten te pakken. MVV was in eigen huis te sterk voor de Bredanaren. Het ging al vroeg in de wedstrijd mis voor de bezoekers. Binnen het kwartier stond NAC al 2-0 achter. Kostons lobte na negen minuten spelen de bal langs doelman Kortsmit, waarna Mart Remans een paar minuten later een penalty verzilverde. Na rust maakte Ruben van Bommel - de zoon van - het nog iets erger. Met een koele schuiver vergrootte hij de voorsprong nog eens, waarna Van der Sande nog iets terugdeed. Het bleek te laat om de spanning serieus terug te brengen.

