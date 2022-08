'PSV krijgt hele kluif aan de supporters van Rangers', weet Arthur Numan

Al een week gaat het over de heksenketel die PSV staat te wachten in de uitwedstrijd tegen Rangers FC. Arthur Numan weet als geen ander wat voor gekkenhuis het kan zijn in Schotland. De voormalig linksback van Rangers én van PSV vertelt over zijn ervaringen op Ibrox. Hij raakt haast niet uitgepraat als je hem vraagt naar de sfeer in het stadion van de Schotten.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Wanneer de oud-voetballer praat over Rangers FC voel je zijn hart sneller kloppen. “Als je het over sfeer en entourage hebt, zit je in Schotland goed. Zodra je uit die tunnel komt krijg je gelijk kippenvel. Er komt dan een orkaan van geluid op je af. Dat was echt genieten.”

"We wisten allemaal niet wat ons overkwam bij thuiswedstrijden"

PSV werd al vanuit meerdere kanten gewaarschuwd voor de sfeer en daar doet Numan nog een schepje bovenop. “Het is gewoon niet normaal wat je daar gaat meemaken. Ik verwacht ook dat de PSV-supporters versteld zullen gaan staan. We zaten in mijn tijd daar met best veel Nederlandse voetballers. We wisten allemaal niet wat ons overkwam bij thuiswedstrijden. Nederland is qua sfeer een poppenkast als je het vergelijkt met Ibrox.” Vooral bij Europese wedstrijden en de Old Firm (wedstrijden tegen rivaal Celtic) is de sfeer nog beter dan normaal volgens de oud-PSV’er. “Ruud van Nistelrooij speelde er met Manchester United, dan denk je dat je toch wel wat gewend bent.”

"PSV heeft het voordeel dat ze niet de tweede wedstrijd op Ibrox spelen"