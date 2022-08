PSV'ers midden in de nacht getrakteerd op vuurwerkshow

PSV wacht dinsdagavond de belangrijke uitwedstrijd tegen Rangers FC, maar of de Eindhovenaren uitgerust aan de start staan, dát is maar de vraag. De spelers van Ruud van Nistelrooij werden maandagnacht getrakteerd op een spectaculaire vuurwerkshow bij hun hotel in Glasgow.

Op beelden die thuisfans delen op Twitter, is te zien hoe zij de gasten uit Brabant knallend verwelkomen in hun stad. "Good morning PSV", schrijft een van hen bij de video, die maandagnacht rond twee uur zou zijn gemaakt.

Schots nieuwjaar

Dat het niet om een paar rotjes ging, mag duidelijk zijn. Zeker een minuut lang lijkt het alsof het nieuwe jaar al is aangebroken in Schotland. Hoe lang de 'show' uiteindelijk heeft geduurd, is niet duidelijk.

Een week geleden waren de rollen nog omgedraaid. Toen probeerden PSV-fans op eenzelfde manier de spelers van AS Monaco uit de slaap te halen. Of het daadwerkelijk heeft geholpen is de vraag, maar feit is dat de Eindhovenaren uiteindelijk aan het langste eind trokken. De Monegasken dienden overigens wel een officiële klacht in bij de UEFA voor de actie.

Het is voor Ruud van Nistelrooij en zijn mannen niet te hopen dat de vuurwerkshow van maandagnacht hetzelfde effect heeft als een week geleden. Dat zal dinsdagavond blijken, als de Eindhovenaren om negen uur aftrappen in het Ibrox Stadium.