Grote ravage nadat oude begrafenisauto in brand vliegt en ontploft

Een bijzondere begrafenisauto uit 1977 is dinsdagavond in brand gevlogen op de Rector van Nestestraat in Budel-Dorplein. Door de hitte ontplofte ook de tank, waardoor onderdelen van de auto meters door de lucht werden geslingerd. Niemand raakte gewond bij de brand.

Sven de Laet Geschreven door

De brand brak dinsdagavond iets na half negen uit in de opvallende auto, een Ford Country Square Station Wagon. De vlammen verschroeiden ook een groot deel van de berm. Ook kwam er veel rook vrij. Uiteindelijk had de brandweer het vuur snel onder controle. Op dat moment waren er al veel omwonenden op de ravage afgekomen. Hoe de brand is ontstaan, blijft onduidelijk.

Foto: WdG/SQ Vision