PSV boekt ondanks blunder Benítez een goed resultaat op bezoek bij Rangers

PSV heeft op bezoek bij Rangers FC met 2-2 gelijkgespeeld. In Schotland leek het op een pijnlijke manier fout te gaan door een blunder van doelman Walter Benítez. Gelukkig zorgde Armando Obispo met een doeltreffende kopbal voor een goede uitgangspositie. PSV kan het volgende week in het Philips Stadion in Eindhoven afmaken om de groepsfase van de Champions League te bereiken.

Er was geen vuiltje aan de lucht voor PSV, maar daar was ineens een blunder die we dit seizoen nog niet zagen bij de doelman. Waar vorig seizoen met regelmaat de keepersdiscussie aanwakkerde in de Lichtstad, leek daar dit seizoen geen sprake van te zijn. Walter Benítez was tot nu toe een betrouwbare doelman. Twintig minuten voor het eind van het Europese treffen met Rangers FC ging hij echter pijnlijk in de fout. Gelukkig voor de doelman ging PSV alsnog met een op het oog bevredigend resultaat naar huis. Het was notabene PSV dat in de eerste helft op voorsprong kwam. Nadat Luuk de Jong in de 3e minuut in kansrijke positie over had geschoten, was het een halfuur later wel raak. Uit een corner kwam de bal via de kluts voor de voeten van Ibrahim Sangaré, die de 0-1 liet aantekenen.

Rangers fel

Verdiend en van lange duur was die voorsprong niet. Want binnen drie minuten lag de bal er aan de andere kant ook in. Antonio Colak kon een voorzet van James Tavernier vrij binnenschieten. Ondanks dat Rangers FC de betere ploeg was in eigen huis was het eigenlijk pas de eerste echte kans van de Schotten. PSV was gewaarschuwd voor de sfeer op Ibrox. Op voorhand werd door veel kenners al gezegd dat Rangers FC het moest hebben van de thuiswedstrijd. Dat was ook terug te zien in het spelbeeld de eerste helft. Blunder Benítez

Na rust was het PSV dat sterker uit de kleedkamer kwam. Het niveau van de wedstrijd was nog altijd zeer matig. Maar op het moment dat je dacht dat de bezoekers de 1-2 zouden gaan maken ging het aan de andere kant helemaal mis. Een vrije trap van grote afstand ging recht op Walter Benítez af. De doelman leek de bal eenvoudig vast te kunnen pakken maar grabbelde. Het gevolg was dat de bal achter de PSV-goalie belandde en Rangers op een 2-1 voorsprong kwam.

Dat PSV veerkracht kan tonen zagen we vorige week al tegen AS Monaco. Ook nu kwam het uit geslagen positie terug. Het was Armando Obispo die uit een corner raak kopte en PSV aan een goede uitgangspositie hielp. Het bleef namelijk bij deze 2-2. Een gelijkspel waar je op voorhand voor tekent. In het eigen Philips Stadion kan PSV het net als tegen AS Monaco afmaken. Op basis van de tweede helft is er genoeg perspectief om daar vanuit te gaan.