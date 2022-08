PSV-fan Tiana is de blunder van Benítez al vergeten: 'Het was geweldig!'

Tiana beleefde dinsdag in Glasgow haar eerste Europese uitwedstrijd van PSV. Woensdagochtend vroeg zit ze al zo'n zeven uur in de bus zit en is Eindhoven nog niet in zicht. Toch heeft ze maar één woord nodig om de ervaring te omschrijven: "Geweldig!" Genoten, heeft ze. Daar kon zelfs de blunder van keeper Walter Benítez, waardoor PSV met 2-1 achter kwam, niks aan veranderen.

Dat de Eindhovenaren het volgende week in eigen huis tegen Rangers FC gaan afmaken, weet ze wel zeker. Daar twijfelt ze geen moment aan, zo blijkt wanneer presentator Koen Wijn haar woensdagochtend belt in het programma WAKKER! op Omroep Brabant radio.

Armando Obispo zorgde er met zijn doelpunt (2-2) immers voor dat Tiana toch nog met een goed gevoel de bus in stapte. De gelijkmaker werkte in haar woorden 'verzachtend'.

Dat ze, als het meezit, woensdagavond rond zeven uur pas weer terug is in Eindhoven heeft Tiana er graag voor over. Want de ervaring in Glasgow had ze 'voor geen goud willen missen'.

Wel hoopt ze dat het in Dover straks een beetje wil vlotten. Als de bus daar vier of zelfs vijf uur moet wachten, dan halen ze zeven uur in Eindhoven niet eens. En dat terwijl ze dinsdagavond een uurtje na de wedstrijd toch al zijn ingestapt.

Gelukkig vermaakt Tiana zich prima op de lange weg naar huis: op Twitter houdt ze haar volgers namelijk op de hoogte van de vorderingen. Zoals ze dat ook dinsdag op de wedstrijddag al deed. Daardoor werd haar eerste Europese uitwedstrijd 'nog mooier en onvergetelijker'.

Wat het Schotse avontuur voor Tiana helemaal bijzonder maakte, is het feit dat collega-supporter Frank Lammers 'met haar op de foto mocht'.