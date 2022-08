Automobilist opgepakt na opzettelijk inrijden op voetganger

Een 30-jarige man uit Sint Willebrord is dinsdagavond rond elf uur aangehouden door de politie. De man zou een uur eerder na een ruzie op het Emmausplein met zijn auto opzettelijk zijn ingereden op een voetganger.

De man uit Sint Willebord ging er daarna met zijn auto vandoor. Het slachtoffer, een 25-jarige Roosendaler, bleef gewond achter.

Na een zoektocht vond de politie de auto korte tijd later in Hoeven. De bestuurder had zich verstopt in een nabijgelegen sloot. De man is aangehouden en naar het bureau gebracht. Daar wilde hij de politie geen bloed en speeksel laten afnemen.

De man zit nog vast voor verder onderzoek. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.